Streit um die Tafeln – wenn die Hilfe nicht für alle reicht

Familien mit Kindern und Alleinerziehende sind laut einer Studie stärker von Armut betroffen als bisher angenommen. Mit jedem Kind steige die finanzielle Belastung an, heißt es in einer im Februar veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Armutsgefährdet seien 13 Prozent der Paare mit einem Kind, 16 Prozent der Eltern mit zwei und 18 Prozent mit drei Kindern. Die Quote liege damit drei Prozentpunkte über den bisherigen Werten. Bei Alleinerziehenden betrage die Armutsrisikoquote sogar 68 Prozent; bislang wurden 46 Prozent angenommen. Als von Armut bedroht gilt, wer weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat. Auch die Lebenssituation der nach Deutschland geflüchteten Kinder und Jugendlichen spiegelt sich inzwischen in der Armutsstatistik wieder. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichte im Herbst 2017 Zahlen, wonach im vorigen Jahr 20,3 Prozent der unter 18-Jährigen an der Armutsgrenze lebten, 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Das sind insgesamt rund 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche. Unter in Deutschland geborenen Kindern ist die Armutsquote den Berechnungen zufolge hingegen leicht gesunken, wobei Kinder mit Migrationshintergrund doppelt so häufig in einkommensarmen Haushalten leben (28,2 Prozent) wie Kinder gebürtiger deutscher Eltern (13,3 Prozent). Die Aufnahme der Flüchtlinge schlägt sich bei der Berechnung der Armutsquoten erst mit Verspätung nieder, weil sie anfangs in Sammelunterkünften leben. In die Berechnungen werden aber nur Haushalte einbezogen.

Bildquelle: dpa