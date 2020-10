Die SPD solle wegen Sachfragen aus der Großen Koalition „rausgehen, wann immer sie es für richtig hält oder auch nicht, aber nicht an dem Fall“, sagte Habeck am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Das Regierungsbündnis jetzt zu verlassen hieße, „das Geschäft der AfD nun wirklich zu adeln“, sagte Habeck und betonte: „Das darf doch nicht passieren, das wäre doch Wahnsinn.“ Angesichts der Ereignisse in Thüringen seien jetzt alle „gezwungen, das Vertrauen in die Vernunft und in die Zusammenarbeit der Parteien wieder herzustellen“. Es dürfe nicht für die Zukunft der „Ruch“ gestartet werden, dass Parteien nicht mehr zusammenarbeiten können.