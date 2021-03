"Große Sorge vor steigenden Infektionszahlen durch Weihnachten"

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat an die Bundesbürger appelliert, ohne vorherige Selbstisolation an Weihnachten keine Gäste einzuladen. Er habe „große Sorge, dass am Weihnachtsfest die Infektionszahlen nochmal nach oben gehen.“

1 min 1 min 17.12.2020 17.12.2020 Video verfügbar bis 17.03.2021 Video herunterladen