Trumps Botschaft, Irans Bombe – kann Europa Krieg verhindern?

Israel hat am 18. April den 70. Unabhängigkeitstag des jüdischen Staates begangen. Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert sein 70. Jubiläum allerdings nach dem hebräischen Kalender, deshalb begannen die Feierlichkeiten schon am Abend des 18. April. Bei einer zentralen Zeremonie auf dem Herzl-Berg in Jerusalem wurden Fackeln entzündet, unter anderem von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Anschließend sollten Menschen an mehreren Orten landesweit und in jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt das Lied „Hallelujah“ singen. (Mit dem Lied hatte Israel 1979 den Eurovision Song Contest gewonnen). Die Feiern dauerten 70 Stunden bis Samstagabend. Während des Sabbats von Freitagabend an gab es eine Ruhepause. Das Motto der Feierlichkeiten lautete „Erbe der Innovation“. Es gab unter anderem Partys auf insgesamt 70 Kilometern Strand, Straßenfeste in Tel Aviv und Jerusalem sowie Feuerwerke. An einer Flugshow am Donnerstag nahmen erstmals auch Luftwaffen anderer Länder teil. In Israel leben heute nach aktuellen Angaben des Zentralen Israelischen Statistikbüros 8,8 Millionen Menschen. Davon sind 6,6 Millionen Juden (75 Prozent) und 1,8 Millionen Araber (21 Prozent). Rund zwei Prozent der Bevölkerung, etwa 170.000 Menschen, sind Christen, die meisten von ihnen Araber.

Bildquelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa