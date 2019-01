US-Ausstieg aus Klimaabkommen „unglaublich bitter“

Mit ihrem Austritt aus dem Pariser Klima-Abkommen haben sich die Vereinigten Staaten nach Auffassung von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) aus ihrer globalen Verantwortung verabschiedet. Der von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag angekündigte Schritt sei zugleich ein „Abschied von langfristigem, nachhaltigem Denken“, sagte die Ministerin am selben Tag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.