Bei der Parlamentswahl in Schweden wurden die „Schwedendemokraten“ (SD) mit fast 18 Prozent zur drittstärksten Kraft. Sie machten vor allem Wahlkampf mit den Themen „Flüchtlinge“ und „innere Sicherheit“.

Die rechte „Lega“ von Innenminister Matteo Salvini regiert seit Juni mit der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) in Italien. Die Regierung schloss Häfen für Flüchtlingsboote und will sich über Vereinbarungen mit der EU zum Haushalt hinwegsetzen.

Die rechtspopulistische FPÖ von Vizekanzler Heinz-Christian Strache regiert Österreich in einer Koalition mit der rechtskonservativen Volkspartei (ÖVP) von Bundeskanzler Sebastian Kurz.

In Polen und Ungarn haben sich Nationalkonservative und Rechtspopulisten in den Regierungen etabliert. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban steht für einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik. Mit dem Chef der rechtsnationalen Regierungspartei PiS in Polen, Jaroslaw Kaczynski, arbeitet er auch gegen Brüssel zusammen.

In Frankreich gilt die ehemalige „Front National“ (FN), die seit Juni „Nationale Sammlungsbewegung“ (RN) heißt, als geschwächt, seit Parteichefin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2017 unterlag. Umfragen für die Europawahl zeigen die RN aber zuletzt fast gleichauf mit der Partei von Präsident Macron.

Die Alternative für Deutschland (AfD) ist mit 94 Sitzen drittstärkste Kraft im Bundestag, in einzelnen Umfragen hat sie inzwischen die SPD im Bund überholt und die CDU in einigen ostdeutschen Ländern. Quellen: Red/dpa/reuters/afp/ap

