USA gegen Iran – ein vertagter Krieg?

US-Präsident Trump betonte gestern: „Solange ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, wird dem Iran nie erlaubt werden, eine Atomwaffe zu besitzen.“ Er sagte weiter: „Für Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland und China ist die Zeit gekommen, diese Wirklichkeit anzuerkennen.“ Sie sollten nicht länger am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Trump hatte es im Mai 2018 aufgekündigt. „Wir müssen alle gemeinsam darauf hinarbeiten, ein Abkommen abzuschließen, das die Welt zu einem sichereren und friedlicheren Ort macht.“



Nach der Tötung von General Soleimani durch die USA sieht sich der Iran nicht mehr an das Atomabkommen von 2015 gebunden. Die Islamische Republik werde keinerlei Begrenzungen mehr einhalten, zitierte das Staatsfernsehen am Sonntag aus einer Stellungnahme der Regierung von Präsident Hassan Ruhani. Die USA zogen sich 2018 aus dem Vertrag zurück und verhängten neue Sanktionen. Schon daraufhin setzte der Iran zentrale Klauseln des Abkommens außer Kraft, betonte aber bisher, dass der Vertrag weiter gelte. In der am Sonntag veröffentlichten Erklärung kündigte der Iran jetzt an, das Land werde bei der Anreicherung von Uran und dessen Lagerung keine Beschränkungen mehr einhalten. Das gelte auch für Forschung und Entwicklung zum Atomprogramm. Was dies im Einzelnen bedeutet, erläuterte die Regierung nicht. Zugleich versicherte sie, weiter mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zusammenzuarbeiten.



Die Bundesregierung hat nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes die Ankündigung des Iran zur Kenntnis genommen, sich nicht mehr an die Vorgaben des Atomabkommens zu halten. Dies bedeute aber noch nicht das Ende der Vereinbarung, sagt der Sprecher. Ziel Deutschlands bleibe es, das Abkommen zu retten. Dazu sei man mit allen Beteiligten im Gespräch. Israels Lage Nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch das US-Militär hatte Regierungschef Benjamin Netanjahu seinen engsten Bündnispartner, US-Präsident Donald Trump, für dessen „entschlossenes, starkes und schnelles Vorgehen“ gelobt. „Soleimani hat viele Terroranschläge im ganzen Nahen Osten und anderswo initiiert, geplant und ausgeführt“, betonte Israels Regierungschef am Sonntag.



Nach der iranischen Androhung von Vergeltung für die Tötung Soleimanis verstärkte Israel den Schutz diplomatischer Vertretungen im Ausland, seine Streitkräfte an den nördlichen Grenzen zu Syrien und dem Libanon bleiben in der üblichen hohen Alarmbereitschaft. Zugleich wächst in Israel die Sorge vor iranischen Racheakten, zumal aus dem Iran direkte Drohungen kamen. Netanjahu hat deshalb noch einmal vor einer Attacke auf Israel gewarnt. „Wer versucht, uns anzugreifen, wird den vernichtendsten Schlag verkraften (müssen)“, sagte Netanjahu am Dienstag in Jerusalem. Der Regierungschef lobte erneut das Vorgehen der USA und erklärte, Israel stehe an der Seite der Vereinigten Staaten. Netanjahu warnte in den letzten Jahren immer wieder vor einer iranischen Expansionspolitik im Nahen Osten und wirft Teheran seit Jahren vor, trotz der Atomvereinbarung von 2015 heimlich weiter den Bau von Nuklearwaffen anzustreben.



Der Iran hat über Jahrzehnte ein Netzwerk im Nahen Osten aufgebaut, das mit der Hisbollah im Libanon, der Hamas in Gaza und schiitischen Milizen in Syrien Israel regelrecht einkreist. Diese Verbündeten Irans verfügen über Raketen, die sie auch immer wieder auf Israel abschießen. Die israelische Luftwaffe hat zuletzt iranische Ziele in Syrien angegriffen. Israel will verhindern, dass Iran im Nachbarland Syrien seinen militärischen Einfluss ausbaut.

