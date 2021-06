Vertrauen verloren, Kurs gesucht – Wahlen ohne Merkel?

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag will die CDU die Staatskanzlei verteidigen. Offen ist, welche Partner sie sich dafür ins Boot holen muss. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) strebt auf jeden Fall eine dritte Amtszeit an.



REGIERUNG MIT EINEM KENIA-BÜNDNIS

Für Haseloff war die Koalition mit SPD und Grünen nach der Wahl 2016 die einzige Möglichkeit, ohne die starke AfD weiterzuregieren, die damals 24,3 Prozent der Stimmen holte. Die „Kenia-Koalition“ (nach der Flagge des afrikanischen Landes – Schwarz, Rot und Grün) ist ein reines Zweckbündnis, das in einige Krisen rutschte bis an den Rand eines Koalitionsbruchs. Vor allem CDU und Grüne warfen sich immer wieder vor, sich nicht an Verabredungen zu halten. Auch die SPD-Fraktionschefin Katja Pähle verglich die Regierungszeit mit „Rekordleistungen im Krötenschlucken". Zuletzt geriet die Kenia-Koalition in eine schwere Krise, weil die CDU sich vehement gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags stemmte und Teile der Partei dafür auch ein gemeinsames Veto mit der AfD in Kauf nahmen. Haseloff konnte den Bruch abwenden, Grüne und SPD lenkten schließlich ein.



AUSGANGSLAGE VOR DER WAHL

Wenige Wochen vor der Landtagswahl liegt die CDU in den meisten aktuellen Umfragen mit 26 bis 29 Prozent vorn - teils knapp unter ihrem Wahlergebnis von 2016. Einen historischen Absturz wie im März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat die Haseloff-CDU wohl nicht zu befürchten. Der 67-Jährige, der seit 2011 in der Staatskanzlei sitzt, profitiert von seinem Amtsbonus und ist der beliebteste Landespolitiker. Die AfD folgt in den Umfragen mit 23 bis 26 Prozent. In einem Fall lag sie sogar vor der CDU, es ist also nicht ganz ausgeschlossen, dass sie am Wahltag an der CDU vorbeiziehen könnte. Die SPD liegt mit bis zu elf Prozent in etwa auf dem Niveau von 2016, die Grünen erreichen zwischen neun und elf Prozent und könnten ihr Ergebnis verdoppeln. Die Linken kommen auf zehn bis 13 Prozent. Die FDP kann den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Sie liegt recht stabil bei acht Prozent.



CDU-SPITZE: NICHT MIT AFD UND LINKEN

Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD wie auch mit der Linkspartei halten Ministerpräsident Haseloff und CDU-Landeschef Sven Schulze für undenkbar, auch wenn Teile der CDU in Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit weniger Berührungsängste mit der AfD hatten. Eine Fortsetzung der „Kenia-Koalition“ schließt Haseloff dagegen nicht von vornherein aus. Umfragen zufolge hätte das schwarz-rot-grüne Bündnis weiterhin eine Mehrheit. Es könnte womöglich aber auch für ein schwarz-rot-gelbes oder ein schwarz-grün-gelbes Regierungsbündnis reichen, wenn die Liberalen in den Landtag kommen. FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens signalisierte Bereitschaft zur Regierungsbeteiligung.



TEST FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gilt als letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl Ende September, auch wenn sich der Wind in den kommenden Monaten noch drehen kann. Ein Wahlsieg der CDU in Magdeburg würde der Bundespartei und ihrem Kandidaten Armin Laschet nach den Wahlschlappen im Südwesten, den Maskenaffären und dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur Luft und womöglich etwas Rückenwind verschaffen.



