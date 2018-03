Flüchtlinge sollen nach dem Willen des Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, in Zukunft vor allem Sachleistungen statt Geld erhalten. Solange das Asylverfahren noch geprüft werde und Flüchtlinge in den Aufnahmezentren lebten, „finde ich Sachleistungen richtig, um nicht zusätzliche Anreize zu schaffen“, sagte Ziemiak am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.