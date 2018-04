Beweise „eindeutig“ und „erdrückend“

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat keinen Zweifel an der Urheberschaft des Assad-Regimes am mutmaßlichen Giftgaseinsatz im syrischen Duma. Der syrische Machthaber bombardiere mit dem Einverständnis der Russen permanent seine Bevölkerung, sagte die Ministerin in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.