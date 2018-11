Politik | maybrit illner - Wer folgt auf Merkel?

Der Kampf um den CDU-Vorsitz ist in vollem Gange. Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer schätzte bei "maybrit illner" ihre Chancen als "nicht so schlecht" ein, während Wolfgang Kubicki (FDP) betonte: "Wenn die Union Wahlen gewinnen will, wird sie …