Energie, Geld, Jobs – keine Strategie in der Mega-Krise?

Seit dem Amtsantritt der Bundesregierung vor knapp einem Jahr befindet sich die Ampel-Koalition in einem permanenten Krisenmodus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren im Winter 2021/22 noch nicht überwunden, als Russland am 24. Februar dieses Jahres die Ukraine angriff. Kreml-Chef Wladimir Putin setzte Europas Abhängigkeit von russischem Gas als Druckmittel ein und stoppte die Lieferungen, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprach von „Energiekrieg“. Die Preise für Gas, Öl und Strom stiegen rasant und bleiben hoch, sie treiben eine schon vor dem Ukraine-Krieg hohe Inflationsrate. Die US-Regierung bekämpft die Inflation mit Subventionen für ihre heimische Wirtschaft („buy american“), Europas Spitzenpolitiker sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung und sprechen vonProtektionismus, Finanzminister Lindner warnt vor einem „Handelskrieg“.



In Deutschland drosseln Industriezweige wegen hoher Energiepreise ihre Produktion, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnt vor einer Wirtschaftskrise, die zu einer Sozialkrise führen könnte. Die Kommunen klagen über Notstände bei der Unterbringung von mehr als einer Million Geflüchteten seit Beginn des Krieges. Und regelmäßig gehen Menschen in Deutschland auf die Straßen, um gegen die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Soweit der Überblick.



Ukraine-Krieg



Als die Führer*innen der Welt in dieser Woche auf ihrem G20-Gipfel in Bali über den Krieg in der Ukraine berieten, schlugen am Dienstag Raketen in Polen ein. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. An einem Krisentreffen auf Einladung von US-Präsident Joe Biden nahmen die Staats- und Regierungschefs der G7 sowie anderer NATO- und EU-Staaten teil. Polens Präsident Andrzej Duda sagte: „Wir haben derzeit keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. Die Ermittlungen laufen.“ Der Kreml hatte umgehend die Verantwortung zurückgewiesen. Aktuell wird im Westen davon ausgegangen, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde. Unabhängig davon, aus wessen Arsenal die Rakete stammten, sind sich international viele Beobachter einig, dass Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch für den Einschlag in Polen letztlich die Verantwortung trägt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zeigte sich erleichtert, dass die Situation nach dem Raketeneinschlag in Polen nicht eskaliert ist. Er habe innerlich schon an eine nochmalige Eskalation gedacht: "Man kann in diesen Zeiten ja nichts ausschließen." Krieg und Freiheit seien nicht garantiert in Europa, sagte Lindner.



Seit Wochen bombardieren russische Truppen massiv ukrainische Infrastruktur, vor allem zur Energieversorgung. Am Dienstag blieben nach massiven Raketenangriffen mehr als sieben Millionen Haushalte in der Ukraine ohne Strom. Unterdessen fiel in Kiew der erste Schnee. Die Hilfsorganisationen Unicef und Care warnen vor den Gefahren des Winters für Millionen Menschen in der Ukraine, vor allem für Kinder und Jugendliche. „Die erneuten Angriffe auf die Energieversorgung und sinkende Temperaturen verschärfen die alltägliche Not der Bevölkerung“, erklärte das UN-Kinderhilfswerk Unicef an diesem Donnerstag in Köln. Ohne Strom, Wasser und Heizung wüssten unzählige Familien nicht, wie sie ihre Kinder vor der Kälte schützen sollen. Viele Familien lebten in Notunterkünften oder beschädigten Gebäuden, ohne ausreichenden Schutz vor der kalten Jahreszeit. Zudem sei die Grundversorgung mit Gesundheitsdiensten, Trinkwasser, Medikamenten und Lernmöglichkeiten vielerorts eingeschränkt.



Flüchtlingskrise



Zwischen Ende Februar und dem 8. November 2022 wurden dem Bundesinnenministerium zufolge 1.024.841 Geflüchtete aus der Ukraine im Ausländerzentralregister (AZR) registriert. Die meisten der insgesamt viereinhalb Millionen ukrainischen Flüchtlinge halten sich im Nachbarland Polen auf (1,49 Mio.). Der frühere ukrainische Caritaspräsident Andrij Waskowycz befürchtet eine „Welle von Kälteflüchtlingen“ aus seinem Heimatland. Zwar unterstützten die Caritas und weitere Hilfsorganisationen der Ukraine die Menschen, die von russischen Angriffen auf die Energie- und Wasserversorgung betroffen seien, sagte Waskowycz am Montag in Berlin. Im Falle eines strengen Winters sei jedoch weitere westliche Hilfe dringend notwendig.



Angesichts hoher Flüchtlingszahlen schlagen Deutschlands Städte und Gemeinden Alarm. In Hamburg und Berlin liegt die Belegungsquote der Unterkünfte laut Mediendienst Integration bei etwa 99 Prozent. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen seien rund 80 Prozent der Einrichtungen ausgelastet. "Wir sehen deutlich, dass die Aufnahmekapazitäten in vielen Städten ausgeschöpft sind", sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, der "Süddeutschen Zeitung". "Bund und Länder müssen mehr eigene Immobilien unbürokratisch und mietfrei für die Unterbringung von Geflüchteten bereitstellen", forderte Dedy. Die Städte erwarten, dass die Zahl der flüchtenden Menschen weiter wächst. Für diese Entwicklung spreche schon die Art der Kriegsführung, denn Russland zerstöre gezielt Infrastruktur, sagte Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.



Unterdessen teilte die Bundesagentur für Arbeit mit, dass bis August rund 109.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland eine reguläre Arbeit gefunden hätten. Zum Stichtag 13. Oktober waren insgesamt 609.000 ukrainische Staatsbürger bei der Bundesagentur gemeldet, darunter 204.000 Kinder. Die Zahlen sind nicht exakt vergleichbar, da es für den Oktober noch keine Daten zur Beschäftigung gibt, doch grob geschätzt hat über ein Viertel der Ukraine-Flüchtlinge in erwerbsfähigem Alter eine sozialversicherungspflichtige Stelle gefunden. Laut einer nicht repräsentativen Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter knapp 1.500 geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern wolle die Mehrheit der Befragten in den nächsten zwei Jahren in Deutschland bleiben. Gut ein Drittel wolle in die Ukraine zurückkehren.



Klimakrise



Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ versuchen seit Wochen mit umstrittenen Protestaktionen, die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise zu lenken. Im ägyptischen Scharm El-Scheich verhandelt die Welt in diesen Tagen auf der Weltklimakonferenz (COP27), 34.000 Menschen waren dafür angereist. Aus Sicht von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) muss das Abschlussdokument Signale für den Abschied von Kohle, Öl und Gas setzen. Es lohne sich, auf dem Treffen von etwa 200 Staaten „um jedes Zehntel Grad weniger Erderwärmung zu kämpfen“, sagte Baerbock, die während der entscheidenden Schlussphase der Konferenz die deutsche Delegation leitet.



Ein Streitpunkt sind Forderungen armer Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika nach Schadenersatz. Sie wollen, dass die Industriestaaten über einen extra Geldtopf ihre Verluste ausgleichen – etwa nach Dürren, Überschwemmungen oder Stürmen, die sich wegen der Erderhitzung häufen. Baerbock sagte dazu: „Zurecht fordern besonders betroffene Länder, die selbst nichts können für den CO2-Ausstoß von Industrienationen wie Deutschland, eine Absicherung gegen die Schäden und Verluste durch den Klimawandel.“



Umweltaktivisten aus Afrika prangerten an, dass Energiekonzerne der Industriestaaten in ihrer Heimat etliche klimaschädliche Gas-, Öl- und Kohleprojekte planen. Auch Deutschland ist in Afrika aktiv: Bereits im Mai hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) dem Senegal während einer Afrika-Reise Unterstützung bei der Erschließung eines Gasfeldes vor der Küste versprochen. Der Gründer von Fridays for Future im Senegal, Yero Sarr, rief die Bundesregierung auf, das Gasvorhaben zu stoppen. „Tut nichts, was ihr nicht auch in eurem Heimatland tun würdet“, sagte er.



Die Schreckensszenarien von den verheerenden Folgen des Klimawandels sind in Pakistan nach den Worten von Planungsminister Ahsan Iqbal bereits bittere Realität. Etwa ein Drittel des Landes stand bei Überschwemmungen im Sommer unter Wasser, Millionen wurden obdachlos. Die Weltbank schätzt den Schaden auf gut 30 Milliarden Dollar. „Pakistan hat den Preis gezahlt für etwas, das es nicht verursacht hat“, sagte Iqbal.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Mediziner aus aller Welt schlugen auf dem Klimagipfel Alarm und forderten die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. „Alles andere wäre Sabotage unserer Gesundheit“, warnte WHO-Direktorin Maria Neira im Gespräch mit der dpa. Die Welt hat sich schon um gut 1,1 Grad erwärmt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, Deutschland noch stärker. 2015 haben die Staaten vereinbart, die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.



Die G20-Staats- und Regierungschefs erteilten in ihrer Erklärung zum Abschluss des Treffens auf Bali ihren Ministern bei der COP27 das Mandat, ihren Ehrgeiz in den Bereichen Klimaschutz, Anpassung, Finanzierung und auch Verluste und Schäden (loss and damage) dringend zu erhöhen. Bekräftigt wurde, dass die bei den UN eingereichten Klimaschutzpläne für die Jahre bis 2030 nachgeschärft werden müssen. Die G20 verantworten etwa 80 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgase weltweit.



