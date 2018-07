EU-Gipfel Weg in die "Wirkungsgleichheit"

Das scheint ja dann schon ein Weg in die Wirkungsgleichheit zu sein, den wir gemeinsam gehen. Ursula von der Leyen

In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ sagte von der Leyen am Donnerstag, sie freue sich sehr darüber, dass auch CSU-Politiker mit Blick auf den in Brüssel stattfindenden EU-Gipfel Bewegung in der Migrationsfrage registrierten. „Das scheint ja dann schon ein Weg in die Wirkungsgleichheit zu sein, den wir gemeinsam gehen“, betonte die stellvertretende CDU-Vorsitzende. Auf die Frage, ob der Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an deutschen Grenzen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) oder Seehofer das Amt kosten werde, sagte sie: „Beide bleiben.“