Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat mehr Gelassenheit im Umgang mit Äußerungen von US-Präsident Donald Trump angemahnt. Man müsse „davon wegkommen, auf jeden Tweet so aufgeregt zu reagieren“, sagte die Ministerin am Abend nach dem Brüsseler Nato-Treffen in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Vielmehr gehe es darum, „unser eigenes Ding zu machen“. Die auf dem Gipfel einberufene Sondersitzung sei im Rückblick „eine Sternstunde der Nato“ gewesen. So habe der kanadische Premier Justin Trudeau ein flammendes Plädoyer für das Bündnis als Wertegemeinschaft gehalten. „Es war toll, das zu sehen, wie alle sich dort auch ganz klar hinter die Nato gestellt haben und ein klares Bekenntnis für die Nato abgegeben haben“, sagte von der Leyen.