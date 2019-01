Stoiber wirbt für Seehofer als Parteichef

Vor dem CSU-Parteitag in Nürnberg wirbt der Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber für die geplante Doppelspitze mit Horst Seehofer als Parteichef und Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident. Die Gespräche mit der SPD über eine Fortsetzung der großen Koalition würden wegen der großen Uneinigkeit der SPD schwierig, sagte Stoiber am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. „In dieser Phase ist es wirklich für die CSU absolut notwendig, den Erfahrensten und Stärksten in Berlin mit der Aufgabe der Verhandlungen und damit mit dem Parteivorsitz zu betrauen“, betonte Stoiber mit Blick auf Seehofer.