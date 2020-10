Wahl, Wut, Verschwörung – was, wenn Trump bliebe?

Am 3. November sind mehr als 200 Millionen US-Amerikaner aufgerufen, einen neuen Präsidenten und die Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu wählen. Zudem stehen ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Die US-Wähler entscheiden aber nur indirekt darüber, wer der nächste Präsident wird. Ihre Stimme hat Einfluss auf die Zusammensetzung des Wahlkollegiums („Electoral College“), das den Präsidenten wählt.



Der Wahltag ist traditionell ein Dienstag und damit ein Werktag. Bislang wurde in den USA meist noch in der Wahlnacht klar, wer der neue Präsident wird. Experten warnen allerdings, dass es in diesem Jahr deutlich länger dauern könnte. Der Grund ist, dass wegen der Pandemie deutlich mehr Menschen die Möglichkeit der Briefwahl nutzen werden. Das dürfte die Auszählung erschweren. Zudem ist das Wahlrecht eine Sache der Bundesstaaten: Mancherorts müssen Briefwahlunterlagen auch noch Tage nach der Wahl akzeptiert werden, sofern sie bis zur Wahl abgeschickt worden waren.



Am 14. Dezember werden 538 Wahlfrauen und Wahlmänner in ihren Bundesstaaten abstimmen. Sie orientieren sich dabei in der Regel am Ergebnis der Wahl in ihrem Staat. So kommen dem Sieger im jeweiligen Staat – auch bei knappem Wahlausgang – absehbar alle Stimmen der Wahlleute aus diesem Staat zu („Winner takes all“). Die Anzahl der Wahlleute pro Bundesstaat richtet sich in etwa nach seiner Bevölkerung.



Am 6. Januar erst wird im US-Kongress bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern bekanntgegeben, wer der nächste Präsident sein wird. Das Ergebnis der Abstimmungen der Wahlleute wird in alphabetischer Reihe vorgelesen werden. Ein Kandidat braucht für den Wahlsieg mindestens 270 Stimmen.



Am 20. Januar, gut zwei Monate nach der Präsidentenwahl, legt der gewählte Staatschef bei einer festlichen Zeremonie vor dem Kapitol in Washington seinen Amtseid ab. Seit 1937 findet die Amtseinführung („Inauguration“) an einem 20. Januar statt.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)