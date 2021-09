Wahlkampf in Corona-Zeiten – ist die Pandemie etwa vorbei?

War da was? Im Wahlkampf spielt Corona kaum eine Rolle. Bund und Länder verabschieden sich vom Inzidenzwert und setzen jetzt auf die „Hospitalisierungs“-Ampel. Tests werden kostenpflichtig, und in manchen Berufen wird der Impfstatus nun abgefragt. Genau da liegt nach Ansicht vieler Ärzte und Virologen aber das Problem: Deutschland impft im Schneckentempo, während das Virus weiter grassiert. Allein in den letzten zwei Wochen hat sich die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten verdoppelt. Ab Herbst könnte sich die Lage weiter verschärfen.