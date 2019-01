War der Weihnachtsmarkt-Attentärer Amri ein V-Mann?

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bestritt in der Sendung jede Kenntnis über eine V-Mann-Tätigkeit Amris. „Ich habe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Herr Amri in irgendeiner Weise V-Mann war oder durch einen deutschen oder ausländischen Nachrichtendienst in irgendeiner Weise geschützt worden wäre“, sagte der Minister. Ähnlich hatte er sich auch vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages geäußert.