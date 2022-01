Welle oder Wende – ändert Omikron die Corona-Politik?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor einer explosionsartigen Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Europa gewarnt. In der ersten Woche des neuen Jahres habe es in Europa mehr als sieben Millionen neu gemeldete Covid-19-Fälle gegeben, die sich innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt hätten, sagte WHO-Europadirektor Hans Kluge am Dienstag in Kopenhagen. Unter Berufung auf eine Hochrechnung warnt die WHO, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnte. Omikron stelle eine Flutwelle dar, die von West nach Ost über die europäische Region hinwegfege.



Viele europäische Länder melden Höchstwerte an Infektionen, z.B. Frankreich an nur einem Tag über 361.000 Neuinfektionen, Italien 196.000, Spanien 179.000. Die 7-Tage-Inzidenzen liegen vielerorts bei über 2.000, in ganz Frankreich bei knapp 3.000. Auch in Österreich hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht. Am Donnerstag wurden innerhalb von 24 Stunden rund 17.000 Fälle verzeichnet. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl liegt der Wert bei den Neuinfektionen in Österreich etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.



Nach Ansicht des führenden US-Experten Anthony Fauci wird Omikron früher oder später fast alle Menschen treffen. „Mit der außergewöhnlichen und beispiellosen Effektivität der Übertragung wird Omikron letztlich fast jeden finden“, sagte der Immunologe und Berater des US-Präsidenten. Auch Geimpfte würden infiziert werden, aber die meisten von ihnen würde es nicht so schwer erwischen, erklärte Fauci, am schlimmsten werde es jene treffen, die immer noch nicht geimpft seien. In den USA machen Omikron-Infektionen inzwischen 98,3 Prozent aller Covid-Fälle aus. Wissenschaftler schließen aber genau daraus, dass die Welle der Infektionen mit der Omikron-Variante in einigen Ländern ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. In Großbritannien und in den USA stehe dieser Zeitpunkt offenbar kurz bevor. Der Grund: Die Variante erwies sich als so hochansteckend, dass möglicherweise kaum mehr Menschen für eine Infektion in Frage kommen. „Sie wird so schnell zurückgehen wie sie hochgeschossen ist“, sagt Ali Mokdad, ein Professor für Gesundheitsmetrik an der Universität von Washington in Seattle.



Manche Experten und Regierungsvertreter haben die Hoffnung, dass durch die schnelle Verbreitung der weniger gefährlichen Omikron-Variante bald eine sogenannte Herdenimmunität, also ein Gemeinschaftsschutz gegen das Coronavirus, erreicht wird. WHO-Vertreterin Catherine Smallwood trat solchen Hoffnungen aber entgegen: Je stärker sich das Coronavirus in Form von Omikron ausbreite und vermehre, „desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine neue Variante hervorbringt“. Die dänische Epidemiologin Grove Krause twitterte: „Neue Varianten mögen uns herausfordern, aber mit den Impfungen wird Sars-CoV-2 hoffentlich zu einem von vielen Atemwegsviren, mit denen wir normal leben können“. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hält es für möglich, dass die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante zu einer endemischen Lage führen könne.



