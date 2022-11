Weniger Geld, mehr Flüchtlinge – ist Deutschland noch stark genug?

Die größten Fluchtbewegungen in Europa gehen derzeit auf den Krieg in der Ukraine zurück. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar seien 14 Millionen Menschen vor der Gewalt geflohen, sagte UN-Hochkommissar Filippo Grandi am Mittwoch. Grandi betonte, dass sich sein Hilfswerk UNHCR auf weitere Vertreibun-gen in der Ukraine vorbereite.



Allein in Deutschland wurden seit Februar mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine registriert. In der EU hat nur Polen mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen: Fast 1,5 Millionen wurden dort laut Statistik des UNHCR erfasst. In allen anderen EU-Ländern fallen die Zahlen deutlich geringer aus. In Italien, Frankreich und Spanien wurden jeweils 100.000 bis 200.000 ukrainische Geflüchtete er-fasst, in den anderen Mitgliedstaaten meist nur einige Zehntausend.



Auch die Zahlen von Flüchtlingen, die nicht aus der Ukraine kommen, steigen seit einigen Monaten wieder an. Zwischen Januar und September dieses Jahres wurden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) knapp 135.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Im ganzen Jahr 2021 waren es knapp 150.000 Anträge. Geflüchtete aus der Ukraine müssen in Deutschland aktuell keinen Antrag auf Asyl stellen. Das Bundesinnenministerium hat hierfür eine Rechtsverordnung erlassen, mit der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Bundesgebiet vorübergehend von der Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit werden. Mit Wirkung zum 1.September 2022 wurde diese Ausnahmeregelung noch einmal verlängert.



Bei den illegalen Grenzübertritten, die die EU-Grenzschutzbehörden Frontex dokumentiert, machen sich ebenfalls leichte Anstiege bemerkbar. Auf der Westbalkanroute wurden seit Mai monatlich zwischen 10.000 und 15.000 Fälle dokumentiert. Im Jahr 2021 waren es stets weniger als 10.000 Fälle. Im Jahr 2020 hatte der Wert nie 4.000 Fälle überschritten. Im Oktober 2015, auf dem Höhepunkt der europawei-ten Flüchtlingskrise, waren auf der Westbalkanroute einmalig über 200.000 illegale Grenzübertritte dokumentiert worden.



Der Migrationsforscher Gerald Knaus erklärt, wo die Iraker und Syrer herkommen, „die jetzt an der tschechisch-sächsischen oder bayrischen Grenze aufgegriffen werden. Die Antwort ist: Die waren in den letzten zwei, drei Jahren in Griechenland. Und Griechenland hat sich entleert.“



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: dpa