Werte, Waffen, Wirtschaftskraft – mit aller Macht gegen Putin?

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestritt die Vorwürfe und warf dem Westen Verleumdung der russischen Streitkräfte vor. „Wir bestehen nach wie vor darauf, dass alle Anschuldigungen gegen die russische Seite, gegen das russische Militär, nicht nur unbegründet sind“, sagte Peskow. Vielmehr handle es sich dabei um eine „gut inszenierte Show. Nichts anderes. Eine tragische Show.“



Eine der Top-Stories auf der Internetseite der kremlnahen Boulevardzeitung „Komsomolskaja Prawda“ schrieb die massenhaften Tötungen der Ukraine zu und sprach von einem weiteren „unwiderlegbaren Beweis dafür, dass „der Völkermord in Butscha“ von ukrainischen Streitkräften ausgeführt wurde“. Ein am Dienstag veröffentlichter Meinungsbeitrag der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti legte nahe, dass die Tötungen von Butscha ein Trick des Westens seien, um härtere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.



Die Führung in Moskau gibt an, dass die Leichen in Butscha erst nach dem Abzug des russischen Militärs am 30. März aufgetaucht seien und spricht von „Fälschungen“. Die ukrainische Regierung würde fingierte Videoaufnahmen von getöteten Zivilisten anfertigen, die „friedliche Zivilisten zeigen, die angeblich von den russischen Streitkräften getötet wurden“, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Ähnliche Aufnahmen würden derzeit von ukrainischen Spezialkräften „in Sumy, Konotop und anderen Städten“ im Nordosten der Ukraine organisiert. Das Ministerium machte keine Angaben dazu, auf welchen Informationen seine Anschuldigungen beruhen.



„Im Fall von Butscha ist das Ziel, so viele Zweifel wie möglich an der richtigen, der bewiesenen Version ins Leben zu rufen. Und bei den Zuschauern den Eindruck zu erwecken, dass alles ein Fake ist, dass man eigentlich niemandem glauben kann“, erklärte Julia Smirnova, Analystin am Londoner Institute for Strategic Dialogue, gegenüber dem Deutschlandfunk. Das gleiche Muster der russischen Propaganda sei auch nach dem Beschuss der Geburtsklinik in Mariupol zu beobachten gewesen, der nach Angaben staatlicher Medien gar nicht stattgefunden hätte.



Internationale Experten sollen nun Beweise für die verübten Gräueltaten sichern. Alle Leichen sollten exhumiert, identifiziert und untersucht werden, forderte die UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet. Die EU will zur Aufklärung mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen Ermittlungsteams in die Ukraine schicken. Dabei hat sich das Instrumentarium für die Sicherung von Beweisen in den vergangenen Jahren erweitert. Zu den Aussagen von Zeugen und der Untersuchung der Opfer sind – anders als früher – Satellitenaufnahmen als Standardverfahren und eine umfangreiche Sammlung von Daten aus sozialen Medien gekommen. Es steht nicht mehr Wort gegen Wort, sondern Behauptungen müssen vor der Datenlage bestehen – und können leichter entlarvt werden.



Pionierarbeit bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen hat das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien geleistet. Es war nach den Balkankriegen in den 1990er Jahren von der UN in Den Haag 1993 eingesetzt worden. Es folgten weitere Tribunale etwa zu Ruanda, Sierra Leone oder dem Kosovo. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag als Weltstrafgericht nahm dann 2002 seine Arbeit auf und leitete bisher 30 Verfahren ein. Erst 10 Angeklagte wurden verurteilt. Zum Vergleich: das Jugoslawien-Tribunal klagte in etwa 20 Jahren 161 Personen an und verurteilte 90 davon. Staats- und Regierungschefs genießen vor dem Internationalen Strafgerichtshof keine Immunität.



Die früheren Bundesminister Gerhart Baum (Inneres) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Justiz) haben am Mittwoch beim Generalbundesanwalt Strafanzeige wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine gestellt. „Unser Ziel ist nicht nur eine nachträgliche strafrechtliche Aufarbeitung, sondern Einfluss auf das Kriegsgeschehen“, erklärten Baum und Leutheusser-Schnarrenberger in Berlin. Jeder, der sich an diesen Verbrechen beteiligt, müsse wissen, dass er sich strafbar macht. Die Strafanzeige richte sich nicht nur gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin sondern auch gegen Militärangehörige.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna / DLF

Bildquelle: Peter Dejong/AP (Archiv)