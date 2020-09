Wettlauf gegen die Krankheit – wie gefährlich ist das Coronavirus?

SARS: In den Jahren 2002/2003 brach die Lungenkrankheit SARS erstmals in China aus. Bei der Pandemie erkrankten nach offiziellen Angaben weltweit 8.096 Menschen in etwa 30 Ländern auf sechs Kontinenten. SARS kann schwere Atemwegserkrankungen erzeugen. 774 Menschen starben, die meisten davon in Festland-China und Hongkong. Die Sterberate lag bei 9,5 Prozent. Es wird vermutet, dass das Virus von Tieren auf den Menschen übertragen wurde. Es verbreitete sich beim Husten und Niesen über Tröpfcheninfektion.



MERS: Wie das aktuell kursierende Virus aus China zählt auch MERS, das „Middle East Respiratory Syndrome“, zu den Coronaviren. Es tauchte 2012 zum ersten Mal bei einem Mann in Saudi-Arabien auf und kann zu schweren Atemwegsinfektionen führen. 2015 brach das Virus in Südkorea aus, dabei starben 38 Menschen. Seit dem Ausbruch 2012 erkrankten insgesamt 2.494 Menschen an MERS, 858 davon starben. Die Sterberate liegt bei 34,5 Prozent. Das Virus wird vor allem durch Kamele übertragen, auch heute noch, insbesondere in Saudi-Arabien. Allerdings ist auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich.



SCHWEINEGRIPPE: Die Schweinegrippe zählt zu den H1N1-Viren und löste 2009 eine Grippe-Epidemie bei Menschen aus. Die Seuche tauchte erstmals in Mexiko auf. Die Krankheit wird im Volksmund „Schweinegrippe" genannt, da in den USA ähnliche Viren bereits bei Schweinen beobachtet wurden. Allerdings waren diese Erreger früher nur sehr selten beim Menschen als Grippevirus aufgetreten. Auch 2009 wurde der Internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die WHO verzeichnete mehr als 18.400 Opfer in rund 200 Ländern. In Deutschland wurden 2009/2010 mehr als 226.000 Fälle gemeldet, 258 Patienten starben. Mittlerweile gehört die „Schweinegrippe“ zum saisonalen Grippegeschehen.



EBOLA: Das Ebola-Virus gehört zu der Familie der Filoviren und wurde 1976 erstmals identifiziert. Die Symptome sind Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Letztendlich erleiden Infizierte den Tod durch Organversagen. Je nach Virus-Variante liegt die Sterblichkeit bei 30 bis 90 Prozent. Der bisher folgenschwerste bekannte Ausbruch des Ebola-Fiebers wurde 2014 verzeichnet und veranlasste die WHO dazu, den Internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. In Westafrika wurden über 28.000 Menschen infiziert, mehr als 11.000 starben. Besonders die Länder Guinea, Liberia und Sierra Leone waren betroffen. Im Frühsommer 2018 wurde der Ausbruch einer neuen Ebola-Epidemie gemeldet. Dabei handelte es sich bereits um den zehnten Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Seit dem Beginn der neuen Epidemie infizierten sich laut Regierung mehr als 3.200 Menschen, mehr als 2.100 starben. Im Juli 2019 rief die WHO erneut den Internationalen Gesundheitsnotstand aus.



ZIKA: Das Virus wurde erstmals in einer Forschungsstation in Uganda bei Rhesus-Affen festgestellt. Es wird durch eine Stechmückenart auf Menschen übertragen, die auch die Krankheiten Gelbfieber und Dengue verbreitet. Bei einer Übertragung von der Mutter auf ihr ungeborenes Kind kann das ZIKA-Virus Schädelmissbildungen bei dem Neugeborenen verursachen. Im Jahr 2016 breitete sich die Seuche vor allem in Nord-, Mittel- und Südamerika aus und infizierte allein in Brasilien mehr als eine Million Menschen. Auch Länder in Afrika, Asien und im westpazifischen Raum waren betroffen. Die WHO reagierte mit der Ausrufung des Internationalen Gesundheitsnotstands.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)

