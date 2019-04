Wohnungsnot und Wuchermieten – enteignen aus Notwehr?

In vielen deutschen Städten haben am vergangenen Samstag tausende Menschen für bezahlbaren Wohnraum und gegen Verdrängung durch steigende Mieten demonstriert. In Berlin gingen nach Angaben der Polizei über 10.000 Menschen auf die Straße. Ähnliche Protestaktionen gab es laut Aktionsbündnis "#Mietenwahnsinn" in 19 Städten wie München, Köln, Leipzig, Frankfurt und Hamburg. Insgesamt sind nach dessen Angaben rund 55.000 Menschen auf die Straße gegangen. Mit der Demo in Berlin begann auch eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren. Die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen" will erreichen, dass der Berliner Senat private Wohnungsgesellschaften mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet und vergesellschaftet. Die „Deutsche Wohnen“ führt die Liste zu enteignender Wohnungsunternehmen an. Neun weitere werden in einer Kostenschätzung des Senats aufgeführt, weil sie über der Schwelle von 3000 Wohnungen liegen.



Die Linke unterstützt als einzige politische Kraft das Anliegen der Initiative. Sie regiert in Berlin mit. Eine weitere, europaweite Bürgerinitiative macht sich für bezahlbaren Wohnraum stark. Unter dem Titel „Housing for All“ sollen in den EU-Mitgliedstaaten in den kommenden Monaten mehr als eine Million Unterschriften gesammelt werden. Ziel sei es, in ganz Europa bessere rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen für bezahlbares und soziales Wohnen zu erreichen. Unter anderem solle der gemeinwohlorientierte Wohnungsbau künftig bei 50 Prozent liegen. Der Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes (DMB) Lukas Siebenkotten betonte, dass sich die europäische Initiative als Ergänzung zu der aktuell kontrovers diskutierten Berliner Enteignungs-Initiative sehe. Während die am Wochenende gestartete Berliner Kampagne auf eine Stabilisierung der Mieten abziele, gehe es bei „Housing for All“ um den dringend nötigen Bau neuer bezahlbarer Wohnungen. Eine Vergesellschaftung von großen privaten Immobilienunternehmen nach Grundgesetzartikel 15 bezeichnete Siebenkotten zugleich als „ultima ratio“, als letztes, aber zulässiges Mittel, das für die Schaffung von mehr sozialem Wohnraum nicht auszuschließen sei.

Bildquelle: dpa