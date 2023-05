Zu viele Menschen, zu wenig Geld – Flüchtlingsfrage ungelöst

Seit Jahren streiten die EU-Staaten über die Asyl- und Migrationspolitik. Am weitesten von einer Lösung entfernt sind die Mitgliedsländer bei der Frage nach einer Verteilung von Schutzsuchenden. Derzeit ist nach den Dublin-Regeln meist jener EU-Staat für einen Asylantrag zuständig, auf dessen Boden der Schutzsuchende zuerst europäischen Boden betritt. Länder wie Deutschland und die Niederlande dringen darauf, dass diese Regeln befolgt werden. Staaten an den Außengrenzen fordern dagegen mehr Unterstützung. Ihnen wird vorgeworfen, sich nicht an die Dublin-Regeln zu halten.



Wie sind die Zahlen?



2022 hat die EU-Asylagentur knapp eine Million Asylanträge dokumentiert. Das ist eine Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Stand seit 2016. Ukrainische Geflüchtete wurden dabei nicht mitgezählt. Deutschland verzeichnete mehr als 217.000 Erstanträge auf Asyl und damit einen Zuwachs von 47 Prozent gegenüber 2021. Hauptherkunftsländer waren Syrien und Afghanistan.



Die meisten Asylanträge innerhalb der EU werden in Deutschland gestellt, an zweiter Stelle folgt Frankreich, dann Spanien. Dabei sind die Abstände zwischen den führenden Aufnahmeländern groß: In Deutschland werden fast doppelt so viele Asylanträge gestellt wie in Spanien (116.000) und 30 mal so viele wie im Nachbarland Polen (7.700).



Im Fokus: die EU-Außengrenzen



Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat ihren Vorstoß für Asylzentren an den EU-Außengrenzen bekräftigt. „Über Asyl für Menschen, die kaum Aussicht auf Schutz in der EU haben, muss in Zukunft schon an den Außengrenzen entschieden werden“, sagte Faeser. Wer kein Recht auf Asyl habe, müsse „von dort in seine Heimat zurückkehren“. Gleichzeitig wolle sie, dass jeder an der EU-Außengrenze registriert werde, „damit Menschen nicht unkontrolliert weiterreisen“.



Der Migrationsforscher Gerald Knaus glaubt nicht an einen Erfolg des deutschen Vorstoßes. Warum, fragt Knaus in der „ZEIT“, „sollten die Länder an den Außengrenzen, Spanien, Italien oder Griechenland, diesen Zentren auf ihrem Territorium zustimmen? Sie hätten, im Vergleich zum Status quo, nichts davon. Denn selbst, wenn die Schnellverfahren in den neuen Asylzentren funktionieren – wogegen die jahrelange Erfahrung mit ähnlichen Lagern auf den griechischen Inseln spricht –, was würde mit den Menschen passieren, wenn ihr Verfahren abgeschlossen ist? Die Grenzländer hätten erstens keine Gewissheit, dass andere EU-Länder ihnen die Menschen abnehmen. Und sie könnten sie zweitens auch nicht einfach zurück in ihre Heimatländer schicken, weil diese sich oft weigern, die Menschen zurückzunehmen.“



Im Prinzip sind sich fast alle einig: Ein wichtiger Schritt wäre, die EU-Außengrenzen besser zu schützen und den Grenzeintritt in den passfreien Schengen-Raums zu kontrollieren. Doch dies klappt nicht. Zwar haben einige EU-Grenzstaaten längst Zäune oder größere Befestigungsanlagen an den Außengrenzen gebaut. Aber dies ist nicht durchgehend der Fall. Außerdem kommen viele Menschen über das Mittelmeer in die EU.



Wirkungsvolle Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern, so Migrationsforscher Knaus, wird es nur geben, „wenn die EU diesen Ländern dafür auch etwas bietet. Beispielsweise legale Migrationswege oder einfachere Visa für die EU. Daran scheitert es bisher meist.“



Notstand in Italien



Die italienische Regierung sieht die EU in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass weniger Migranten über die Mittelmeerroute ins Land kommen. Im April hatte die Regierung für sechs Monate einen landesweiten Notstand angesichts der steigenden Zahlen ausgerufen. Das Innenministerium in Rom registrierte in diesem Jahr bereits mehr als 31.000 Menschen, die auf Booten Italien erreichten oder im Mittelmeer gerettet und an Land gebracht wurden – im Vorjahreszeitraum waren es rund 7.900. Die Mittelmeerinsel Lampedusa ist derzeit besonders betroffen. Nach der Ankunft von Tausenden Menschen ist das dortige Erstaufnahmelager überfüllt.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: ZDF / Slugnews