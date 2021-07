Zurück ins Leben – mehr Freiheit, weniger Vorsicht?

In England sollen bald alle Corona-Regeln wegfallen. Obwohl dort die Zahl der Infizierten steigt. Auch in Deutschland könnte es schon bald so weit sein - wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat. Zugleich verunsichern Warnungen die Bürger: Vor der Delta-Variante und einer vierten Welle, vor löchrigem Impfschutz und nachlassender Immunität.