Zwischen Merkel und Merz – geht die CDU in der Mitte unter?

CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat im Wahlkampf auch ein Bündnis mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. Mit Blick auf die zu erwartende schwierige Regierungsbildung in Thüringen hat nun aber ein CDU-Landtagsabgeordneter gefordert, eine Koalition mit der AfD nicht auszuschließen. „Man tut der Demokratie keinen Gefallen, wenn man ein Viertel der Wählerschaft verprellt“, sagte der Thüringer Abgeordnete Michael Heym am Montag. Heym sagte: „Rechnerisch reicht es für ein Bündnis aus AfD, CDU und FDP. Ich finde, das sollte man nicht von vornherein ausschließen.“ Immer wieder gab es gerade in der ostdeutschen CDU Gedankenspiele einer Öffnung hin zur AfD.



Die CDU-Parteiführung im Bund hat dem mehrfach einen Riegel vorgeschoben, zuletzt im Juni 2019: „Jeder, der in der CDU für eine Annäherung oder gar Zusammenarbeit mit der AfD plädiert, muss wissen, dass er sich einer Partei annähert, die rechtsextremes Gedankengut, Antisemitismus und Rassismus in ihren eigenen Reihen bewusst duldet“, warnte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. „Die CDU lehnt jede Koalition und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD ab. Punkt.“ In einer am 24. Juni einstimmig verabschiedeten Entschließung der CDU-Spitze zum Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke heißt es, man bekräftige einen entsprechenden Beschluss des Parteitags von Ende 2018 in Hamburg. „Die CDU wird alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, diesen Beschluss durchzusetzen.“ Dies ist als Drohung mit Parteiausschlussverfahren zu verstehen.



