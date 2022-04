Mein erstes Mal

Andreas Stamm wurde 1976 in Diez geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Jura in Mainz. Während des Studiums arbeitete er als freier Mitarbeiter für diverse Radiosender, die Mainzer Rhein-Zeitung, sowie ab 2001 in der Hauptredaktion Außenpolitik des ZDF (später HR Politik und Zeitgeschehen). Dort unter anderem ab 2011 als Reporter in der Rubrik außendienst für das auslandsjournal und außendienst-XXL-Dokumentationen in aller Welt unterwegs. Seit Februar 2016 ist er Korrespondent in London.