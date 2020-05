Im Dezember 2019 begann es in der chinesischen Provinz Wuhan - seitdem hat sich das Coronavirus rasant verbreitet.

Es folgten geschlossene Schulen, Ausgangssperren, Quarantäne: China versuchte, mit drastischen Maßnahmen eine weltweite Ausbreitung zu vermeiden, doch vergebens. Schon im Januar rief die WHO den Internationalen Gesundheitsnotstand aus. Was ist in diesen wenigen Monaten bis heute alles passiert? Einen Überblick bietet "phoenix plus: Corona - Chronik einer Krise".