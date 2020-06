Die Welt nach Corona

Unsere Welt hat sich verändert – durch Corona. Täglich gibt es neue Daten, Zahlen, Fakten zum Virus.



Aber abgesehen von den tagtäglichen Nachrichten stellt sich die Frage: Was kommt danach? Wenn ein Impfstoff gefunden, das Virus besiegt ist. Wie wird unsere Welt nach Corona aussehen?



Wie wird sich die Gesellschaft entwickeln, wie die Wirtschaft? Was wird aus Deutschland, was aus Europa? Wird Asien nach der Corona-Krise dem Westen überlegen sein?

Darüber spricht phoenix-Reporter David Damschen mit Veronika Grimm vom Rat der Wirtschaftsweisen, dem Zukunftsforscher Tristan Horx und den Politologen Ulrike Guérot und Parag Khanna.