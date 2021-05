Mensch & Maschine

Der Mensch und die Maschine: ein ambivalentes Verhältnis. Am ehesten zeigt sich dies vermutlich in der Beziehung zu Robotern und künstlicher Intelligenz (KI). Denn ob selbstlernende Roboter als hilfsbereiter Freund daherkommen oder als bedrohlicher Konkurrent, hängt nicht zuletzt vom Einsatz ab. In diesem phoenix plus geht Reporter David Damschen dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine näher auf die Spur. Was bedeutet eigentlich KI? Welche Entwicklungen stehen uns bevor? Wobei können uns Roboter helfen? Und wann schaden sie uns vielleicht? Antworten darauf geben:

- Thomas Ramge, Autor und Technikexperte

- Matthias Hofmann, Robotik-Experte

- Prof. Bertolt Meyer, Wirtschaftspsychologe und DJ mit bionischer Armprothese

- Prof. Eva Weber-Guskar, Philosophin und Expertin für Ethik der Digitalisierung

Reporter: David Damschen

Redaktion: Simon Siman