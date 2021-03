Niederlande vor der Wahl

Rund 18 Millionen Einwohner und knapp 13 Millionen Wahlberechtigte, die am 17. März ihre 150 Parlamentsabgeordneten bestimmen. Premierminister Mark Rutte, seit seinem Rücktritt Mitte Januar nur noch geschäftsführend im Amt, hat gute Chancen auf seine Wiederwahl.

Doch er wird sich wohl mit einigen anderen Parteien in einer Koalition arrangieren müssen, denn kaum ein Parlament in der EU ist so zersplittert wie das der Niederlande. Corona ist auch dort eines der bestimmenden Themen im Wahlkampf, es hatte gewaltsame Ausschreitungen nach dem Verhängen einer nächtlichen Ausgangssperre gegeben. Außerdem genießt der Umweltschutz eine hohe Priorität, obwohl die grüne Partei nicht in der Regierung ist. ARD-Korrespondentin Gudrun Engel stellt das Nachbarland vor und verrät, was dort noch wichtiger ist als die bevorstehende Wahl.