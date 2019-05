Auch Politiker können lügen: Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton log über eine Affäre, Uwe Barschel – 1987 Ministerpräsident in Schleswig-Holstein – gab sogar der gesamten deutschen Öffentlichkeit sein Ehrenwort, und log genau in diesem Moment. Aber: Sind Politiker nicht eigentlich der Wahrheit verpflichtet? Und wenn Politiker lügen, was macht ihre Lüge möglicherweise moralisch vertretbar? Welche Formen der Lüge lassen sich unterscheiden?