Was steht in Irland angesichts des Brexits auf dem Spiel? Mit dieser Frage beschäftigt sich das phoenix plus „Das irische Dilemma“ mit der Konfliktforscherin Dr. Corinna Hauswedell und der Frage, wie im Brexit mit Nordirland und der EU-Grenze umgegangen werden soll. Moderator der Sendung ist Michael Sahr.