Doch es gibt auch Kritik an der Idee eines grünen Wachstums. Für Niko Paech, Ökonom und Wachstumskritiker an der Universität Siegen, gibt es keinen nachhaltigen Konsum, weil man immer Rohstoffe verbrauchen wird. Einen Lösungsansatz bietet Bettina Brockmann, die einen Unverpackt-Laden in Köln führt. Sie zeigt, dass ein fast verpackungsfreies Leben möglich ist. Wird die Philosophie des Zero Waste in Zukunft massentauglich?