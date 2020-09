Portugal ist relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen, so konnte das Finalturnier der Champions League in Lissabon stattfinden. Allerdings sind Rechtspopulisten, die bis zum Ausbruch der Pandemie in Portugal kaum eine Rolle spielten, durch Covid19 im Aufwind.

Die ZDF-Korrespondentinnen und Korrespondenten Thomas Walde, Christel Haas und Daniela Bach sind auf ihrer „Portugaltour“ weiteren spannenden Themen auf der Spur.

Umweltschutz zum Beispiel steht für die Portugiesen ganz oben auf der Prioritätenliste. Die EU-Kommission hat Lissabon in diesem Jahr sogar den Titel Umwelthauptstadt Europas verliehen. Damit sollen die Bemühungen um Umweltschutz und Nachhaltigkeit gewürdigt werden, auch wenn für die Hauptstadt noch viel zu tun bleibt. Portugal arbeitet an der Energiewende und treibt den Ausbau der Wasserstoff-Technologie voran.

Das Land will bis 2050 klimaneutral werden. Immer wieder wird Portugal im Sommer von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Schuld sind auch die Eukalyptus-Monokulturen. Die ölhaltigen Bäume heizen die Riesenfeuer geradezu an. Nun setzt Portugal stattdessen an vielen Stellen auf Korkeichen. Sie gelten als sehr feuerresistent und können Waldbrände manchmal sogar aufhalten.