Baerbock, Laschet, Scholz – Wer hat die besten Chancen?

Der Wahlkampf ist eröffnet: Bis zur Bundestagswahl im September sind es noch vier Monate. Die Parteien bringen sich in Stellung, denn selten war die Frage offener, wer am Ende Kanzlerin oder Kanzler wird. Der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, und dem Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet werden zur Zeit die besten Chancen eingeräumt. Doch auch SPD-Kandidat Olaf Scholz will für die Kanzlerschaft kämpfen.

Wie aussagekräftig sind die Umfrageergebnisse für die Wahl? Woran müssen die Kandidaten arbeiten? Mit welchen Mitteln wird gekämpft?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Albrecht von Lucke, Blätter für deutsche und internationale Politik

- Helene Bubrowski, Frankfurter Allgemeine Zeitung

- Martin Florack, Politikwissenschaftler

- Anne Hähnig, DIE ZEIT