Biden gegen Trump – Das Duell

Es wird ernst: Zum ersten Mal trifft heute Nacht US-Präsident Donald Trump direkt auf seinen Herausforderer Joe Biden. Der Wahlkampf um das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten geht in die letzte, die entscheidende Phase. Im ersten von insgesamt drei TV-Duellen im US-Fernsehen müssen beide Kandidaten liefern, sie müssen noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler auf ihre Seite ziehen.

Herausforderer Biden liegt zwar in Umfragen noch vorn, gilt aber auch als Wackelkandidat, der im entscheidenden Moment schwächeln könnte. Amtsinhaber Trump könnte am Ende davon profitieren – trotz jeder Menge Skandale in den vergangenen vier Jahren.



Wie sehen die Amerikaner den Wahlkampf? Was ist ihnen wichtig? Wie entscheidend ist das erste TV-Duell für das Rennen um das Weiße Haus?

Anke Plättner diskutiert mit:

- Gayle Tufts (deutsch-amerikanische Kabarettistin und Entertainerin)

- Peter Rough (Politikberater, Hudson Institute, Washington, D.C.)

- Stephan Lamby (Autor und Dokumentarfilmer)

- Elmar Theveßen (ZDF-Studioleiter Washington)