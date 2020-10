Europa schaut auf Merkel - Wie managt sie die Krisen?

Baustellen gibt es genug für die deutsche Ratspräsidentschaft: Corona-Krise, Flüchtlingspolitik, Belarus, die Beziehungen zu Russland und nicht zuletzt der Brexit.

Hohe Erwartungen also an die Kanzlerin, deren Krisenmanagement nicht zuletzt auch zu Hause in Deutschland dringend gefragt ist. Am Dienstag zieht Angela Merkel in Brüssel Halbzeitbilanz.

Wird es die Bundeskanzlerin noch schaffen, skeptische EU-Staaten zu überzeugen? Welche Entscheidungen Merkels waren die richtigen, welche falsch? Inwieweit trägt ihre Krisenpolitik zur Stabilisierung bei?

Anke Plättner diskutiert mit:

- Silvia Breher, CDU, stellv. Parteivorsitzende

- Sven Giegold, B´90/ Grüne, Sprecher der Grünen im EU-Parlament

- Kerstin Münstermann, Rheinische Post

- Rolf-Dieter Krause, ehem. ARD-Brüssel-Korrespondent