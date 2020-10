Herbst und Winter mit Corona – Helfen nur schärfere Maßnahmen?

19200 Corona-Neuinfektionen pro Tag in der Weihnachtszeit? Dieses Szenario prognostiziert Kanzlerin Angela Merkel am Montag in einer CDU-Präsidiumssitzung. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin beraten darüber, wie Deutschland diesem Szenario in Herbst und Winter am besten entkommt. Im Gespräch ist eine „Corona-Ampel“, die bei einem Umschalten auf Gelb oder Rot zu Einschränkungen in den betroffenen Landkreisen führt. Außerdem ist eine einheitliche Begrenzung der Teilnehmerzahlen von Privatfeiern in Innenräumen im Gespräch.

Wie sinnvoll sind neue Regeln? Wie weit dürfen die Einschränkungen gehen? Welche Faktoren sind entscheidend, ob sich das Virus weiter ausbreitet?

Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Prof. Klaus Püschel, Rechtsmediziner

- Karoline Preisler, FDP

- Alina Schadwinkel, Redaktionsleiterin Spektrum.de

- Martin Hikel, SPD, Bezirksbürgermeister Berlin-Neukölln