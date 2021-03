Im Zickzack durch die Pandemie – Wie steht Deutschland da?

Es sei ein Fehler gewesen, sagt die Bundeskanzlerin und nimmt ein Teil der neuen Corona-Maßnahmen zurück. Auch die immer noch schleppende Impfkampagne sorgt weiter für Ärger. Die Beschaffung des Impfstoffs ist auch ein zentrales Thema auf dem EU-Gipfel am Donnerstag.



Deutschland gilt als Logistik-Weltmeister, doch wegen des Zickzack-Kurses herrscht oft Verwirrung. Was läuft da immer noch schief im Corona-Management? Und was muss dringend verbessert werden?

Anke Plättner diskutiert mit:



- Boris Palmer (B´90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen)

- Wolfgang Bosbach (CDU)

- Miriam Hollstein (Chefreporterin Politik Funke Mediengruppe)

- Rolf-Dieter Krause (ehem. ARD-Brüssel-Korrespondent)