Luftpiraten aus Minsk - Wer stoppt Lukaschenko?

Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:



- Olga Dryndova, Forschungsgruppe Osteuropa Universität Bremen

- Alexander Rahr, Politologe Forschungsdirektor Deutsch-Russisches Forum

- Thomas Gutschker, FAZ-Korrespondent Brüssel

- Michael Harms, Vorsitzender Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft

Hat der belarussische Staatschef Lukaschenko den Bogen überspannt? Die Regierung in Minsk hat eine Passagiermaschine mit einem bekannten Oppositionellen an Bord, unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Landung gezwungen und ihn und seine Begleiterin festgenommen. Die Staats- und Regierungschefs der EU verurteilten bei ihrem Gipfel in Brüssel das Vorgehen. Wirtschaftssanktionen sollen die belarussische Regierung zum Einlenken bewegen.



Wer steckt hinter dem Eingreifen? Welches Kalkül verfolgt Lukaschenko? Reicht die Antwort der EU aus?