Notbremse im November - Was bringt der Lockdown?

Die Corona-Neuansteckungen steigen immer weiter. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wollen an diesem Mittwoch erneut über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Pandemie beraten. Es wird erwartet, dass es in dieser Woche zu weiteren Maßnahmen kommen könnte, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Welche bundesweiten Einschränkungen sind sinnvoll? Wie belastbar sind die Menschen noch? Was bedeuten weitere Einschränkungen für die Wirtschaft?

Anke Plättner diskutiert mit:



- Sabine Dittmar, SPD (gesundheitspolitische Sprecherin Bundestagsfraktion)



- Kirsten Kappert-Gonther, B‘90/Grüne (Mitglied Gesundheitsausschuss Bundestag)



- Andrew Ullmann, FDP (Mitglied Gesundheitsausschuss Bundestag)



- Detlev Spangenberg, AfD (gesundheitspolitischer Sprecher Bundestagsfraktion)