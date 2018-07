Politik | Phoenix-Runde - phoenix runde

Trumps Botschafter in Berlin – Provokation statt Diplomatie Sendung vom 06.06.2018 Anke Plättner diskutiert in der phoenix Runde zum Thema "Trumps Botschafter in Berlin – Provokation statt Diplomatie" unter anderem mit Klaus Scharioth (Botschafter a.D.) …