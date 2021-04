Putins Russland – Wie reagiert der Westen?

Der russische Präsident Wladimir Putin warnt den Westen. In seiner Rede zur Lage der Nation kündigte er an, bei Provokationen anderer Länder hart und schnell zu reagieren. Die Beziehungen zwischen Russland, den USA und der EU sind angespannt, denn Streitpunkte gibt es genug: der Konflikt in der Ostukraine und das Vorgehen gegen den inhaftierten Putin-Kritiker Alexej Nawalny.

Wie kann der sogenannte Ost-West-Konflikt entschärft werden? Wie groß sind die Chancen, dass sich unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden die Beziehungen zu Russland normalisieren?

Anke Plättner diskutiert mit:

- Alexander Rahr, Rußlandexperte und Putin-Biograf

- Sergey Lagodinsky, B90/Die Grünen, Rußlandpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im EU-Parlament

- Phoebe Gaa, ZDF-Studio Moskau

- Cathryn Clüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin Universität Harvard/ Boston