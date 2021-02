Regieren gegen das Virus – Die GroKo im Corona-Wahljahr

Die Parteien starten ins Super-Wahljahr. SPD und Union positionieren sich inmitten der Pandemie und wollen beim Bürger punkten. Nun fordert die SPD beim Koalitionsausschuss Corona-Zuschläge für Hartz-IV-Empfänger und die Verlängerung des Kinderbonus. Außerdem greifen die Sozialdemokraten Gesundheitsminister Spahn und seine Impfstrategie an. Von Wirtschaftsminister Altmaier kommen Vorschläge, den Haushalt durch Unternehmensverkäufe zu sanieren. Prompte Ablehnung von SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Auch die Debatte um die Abschaffung der Schuldenbremse sorgt für Streit.



Hat die GroKo die Pandemiebekämpfung im Griff? Alles nur Wahlkampf? Was packt die GroKo noch an?

Alexander Kähler diskutiert u. a. mit:



- Carsten Linnemann, MdB, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU

- Jessica Rosenthal, SPD, Juso-Bundesvorsitzende

- Birgit Marschall, Rheinische Post

- Prof. Sebastian Dullien, Ökonom, Hans-Böckler-Stiftung