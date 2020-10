Unter Verdacht - Hat die Polizei ein Extremismusproblem?

Die Lage ist wohl ernst: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) legt am Dienstag einen Lagebericht zum Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden vor. Hinweise auf strukturellen Rechtsextremismus in der Polizei mag er bisher zwar nicht erkennen, doch die Fälle in den Ländern häufen sich: rassistische und rechtsextreme Chatgruppen, persönliche Nähe zu Reichsbürgern und Weitergabe vertraulicher persönlicher Daten an den sogenannten „NSU 2.0“.

Alles nur Einzelfälle? Oder doch eher ein strukturelles Problem? Was muss jetzt getan werden?

Alexander Kähler diskutiert u. a. mit: