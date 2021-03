Wahlkampf in Pandemiezeiten - Werden die Karten neu gemischt?

Alexander Kähler diskutiert mit:



- Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler Universität Duisburg-Essen

- Lilly Blaudszun, politische Influencerin für die SPD

- Prof. Andreas Rödder, Historiker Universität Mainz und CDU-Mitglied

- Ralf Fücks, Zentrum Liberale Moderne und ehem. Leiter Heinrich-Böll-Stiftung

Die Impfkampagne gerät ins Stocken. Das Impfen mit AstraZeneca wird vorerst ausgesetzt und überprüft. Die Politik steht in der Kritik.



Schon bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz musste die CDU herbe Verluste einstecken. Mögliche Ursachen: das Corona-Krisenmanagement und die Maskenaffäre. Der neue CDU-Parteivorsitzende Laschet startet mit deutlichen Niederlagen ins Superwahljahr. Der bayerische CSU-Vorsitzende Söder sieht einen „schweren Schlag ins Herz der Union“.



Während die Grüne zu den deutlichen Gewinnern zählen, fühlen sich auch SPD und FDP mit Blick auf die Bundestagswahl gestärkt.



Wie geht es weiter mit der Impfkampagne in Deutschland? Welche Bedeutung haben die Ergebnisse der Landtagswahlen nun für die Wahlen im Bund?