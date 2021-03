Hans-Werner Fittkau interviewt am Abend der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz den Spitzenkandidaten der Freien Wähler, Joachim Streit, die erstmals in den Mainzer Landtag einziehen werden.

3 min 3 min 16.03.2021 16.03.2021 Video verfügbar bis 16.09.2021 Video herunterladen