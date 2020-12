Polen im Kulturkampf - Das zerrissene Land

Wer noch immer denkt, Polens Wähler seien fromm wie die Lämmer und katholischer als der Papst, der war länger nicht mehr vor Ort. Polen ist im Aufruhr und der Riss geht mitten durch die Gesellschaft: Jung gegen alt – Frauen gegen Männern - Nord gegen Süd. Den alten Herren in Regierung und Kirche laufen die Wähler davon: Die Frauen – auch die auf dem Lande - eher nach links. Die jungen Männer orientieren sich auch neu, nicht wenige nach extrem rechts. Filmemacher und Reporter Tilmann Bünz geht für phoenix der Frage nach, warum das Land nicht zur Ruhe kommt.



Seit am 22. Oktober 2020 das Verfassungsgericht entschied, dass Frauen auch dann nicht abtreiben dürfen, wenn das ungeborene Kind schwerste Fehlbildungen aufweist , gibt es landauf landab Proteste – mit hunderttausenden von Teilnehmenden. Als habe Polen nicht schon genug Probleme mit der Pandemie und einem Gesundheitssystem am Rande des Kollaps. Vor den Kirchen kommt es zu Rangeleien: nationalistische Männertrupps gegen demonstrierende Frauen, und der starke Mann Polens Jaroslaw Kaczynski droht mit Wasserwerfern und Miliz.



Eine der führenden Köpfe des Frauenstreiks ist die Finanzexpertin und frühere Beamtin Maria Lampart. Weil sie öffentlich ein Megafon benutzt, hat sie eine Anklage wegen Umweltverschmutzung am Hals, eins von 40 Verfahren. „Warum sagt alle Welt, wir hätten eine kleine Revolution angestossen“, sagt sie im Interview mit dem Dokumentarfilmer Tilmann Bünz, „Wahrscheinlich sagt man ‚kleine‘ Revolution, weil wir Frauen sind. Dabei wollen nichts mehr und nichts weniger als den Sturz der Regierung.“



Polen neigen nicht zum „lieben Frieden“. Es gibt vielleicht eher zu viel Streit – und die Lager reden nicht miteinander. Grosse Koalitionen wie in Deutschland sind nicht denkbar. Pawel Museliak, Chef eines konservativen Thinktanks, sieht eine bedenkliche Entwicklung für Polen als Nation. „Sehr gefährlich. Die jungen Frauen gehen nach links – die jungen Männer nach rechts“, so Museliak im Interview für phoenix, „In ein paar Jahren kommt die Zeit, Familien zu gründen. Aber wie soll das gehen , wenn sie so polarisiert sind?“



Dieser Film ist der dritte Teil einer phoenix-Reihe von 15-minütigen Reportagen zu Meilensteinen der polnischen Geschichte und Gegenwart, die dabei auch die besonderen deutsch-polnischen Beziehungen beleuchtet. Zuvor liefen „Der Papst, der aus der Kälte kam. Johannes Paul II“ und „Schuld und Schulden. Deutsche und Polen“.