Sommerreise: Osteuropa - Ausnahmezustand durch Corona

Priviet, das ist Russisch und heißt so viel wie Willkommen in Moskau, willkommen in Russland, willkommen in Osteuropa. Politisch war in den vergangenen Monaten viel los. Auch wenn das Schlimmste vorbei zu sein scheint - Corona hat Russland hart getroffen. Medizinisch, aber auch wirtschaftlich.

Es ist Tourismus-Saison in Sankt Petersburg, der Stadt der Weißen Nächte. Zu Millionen würden sie jetzt kommen, die Touristen, die Geld bringen. Chinesen vor allem und die Deutschen. Würden etwa die weltberühmte Eremitage besuchen. Und die vielen anderen Sehenswürdigkeiten. Doch in diesem Jahr ist alles ganz anders. Über 400 Millionen Euro bringt der Tourismus pro Jahr der Stadt. Sankt Petersburg lebt davon. Genauer: Die Menschen, die dort wohnen, wo es weniger schön ist. Die Köche, die Kellner, die Zimmermädchen. Bis zu 10 Millionen Menschen haben in Russland ihre Arbeit verloren, schätzt man.